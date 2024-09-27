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13:21, 27 сентября 2024Россия

Минобороны отчиталось об ударах ракетами «Кинжал» по целям в зоне СВО

Минобороны России заявило о 33 групповых ударах за неделю в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские войска за неделю нанесли 33 групповых удара в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 21 по 27 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам энергетики, которые обеспечивали их работу.

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Помимо того, под атаки попали военные аэродромы, воинский эшелон с западным оружием, места хранения беспилотников и катеров, а также арсеналы и склады с боеприпасами.

Ранее стало известно об уничтожении двух истребителей F-16 четырьмя МиГ-31К ВКС РФ с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Удар был нанесен при попытке взлета с опозданием, были поражены два истребителя, переданные Нидерландами.

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      Никита Абрамов
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