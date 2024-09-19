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12:44, 19 сентября 2024Россия

Российские войска поразили центр связи Главного управления разведки ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении главного центра связи ГУР ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска поразили главный центр связи Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены Главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ», — говорится в сообщении.

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Помимо этого, за сутки удалось поразить объекты аэродромной инфраструктуры противника и скопление живой силы с боевой техникой в 142 районах, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Андрей Красов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия наносит удары по объектам энергетики Украины, поскольку нарушение энергоснабжения позволяет во многом парализовать ВСУ и сократить возможности обеспечения и производства.

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