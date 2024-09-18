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17:47, 18 сентября 2024Россия

В России раскрыли цель ударов по объектам энергетики Украины

Депутат Красов: удары по объектам энергетики парализуют ВСУ

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Россия наносит удары по объектам энергетики Украины, поскольку нарушение энергоснабжения позволяет во многом парализовать Вооруженные силы Украины (ВСУ), сократить возможности обеспечения и производства. Эту цель в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл депутат Госдумы Андрей Красов.

«Мы наносим удары по объектам энергетики, а из-за этого, например, перестают ходить поезда. Значит, осложняется переброска военных грузов, личного состава. Также прекращают работу заводы оборонно-промышленного комплекса. Все это делает решение боевых задач ВСУ крайне сложным», — объяснил политик.

Темпы восстановления таких объектов, по словам Красова, сильно отличаются. Если речь, к примеру, о подстанции малой мощности, то ее выход из строя могут и не заметить. А восстановление другого, более мощного объекта, может занять достаточно продолжительное время.

«В итоге выведение из строя энергообъектов позволяет практически парализовать ВСУ, снизить их маневренность, ухудшить обеспечение. Все это, естественно, сказывается на поле боя, преимущество получают наши войска», — заключил депутат.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

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