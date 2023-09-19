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12:09, 19 сентября 2023Экономика

Украине удалось досрочно накопить газ на зиму

Минэнерго Украины сообщило о досрочном накоплении запасов газа на зиму

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Объем природного газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины достаточен для прохождения зимнего периода, к середине сентября там удалось скопить 14,7 миллиарда кубометров. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства энергетики страны.

«План кабинета министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно», — подчеркнули в ведомстве.

Достигнутый успех министр Герман Галущенко объяснил эффективной работой нового менеджмента «Нафтогаза Украины» и слаженной работой всех компаний газовой сферы — «Укргаздобыча»,«Укртрансгаз» и Оператора ГТС Украины.

По словам чиновника, вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к отопительному сезону, понимая, что он будет проходить в условиях российских атак. Также в сообщении напомнили, что стресс-тест, проведенный проектом энергетической безопасности USAID, показал готовность украинской газотранспортной системы и хранилищ газа успешно работать в условиях военных вызовов и в случае прекращения российского транзита.

В начале лета глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев рассказал, что за пять месяцев в стране введены в эксплуатацию семь новых скважин, а всего в этом году компания предполагает добыть 13,5 миллиарда кубометров газа. В конце августа стало известно об открытии очередного месторождения. Испытания скважины глубиной около четырех километров проводили «с нуля».

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    Платон Щукин
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