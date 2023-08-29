Украина сообщила об открытии крупного месторождения газа

«Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа

Компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. По предварительной оценке, его запасы могут достигать миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза Украины» сообщает РИА Новости.

Испытания скважины глубиной около четырех километров проводили «с нуля», успешно завершить их удалось в августе. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование.

С начала года «Укргаздобыча» открыла уже несколько новых месторождений. Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев в начале лета отмечал, что за пять месяцев в стране введены в эксплуатацию семь новых скважин, а всего в этом году компания предполагает добыть 13,5 миллиарда кубометров газа.

Накануне, 28 августа, Чернышев рассказал, что к концу лета Украина накопила в подземных газовых хранилищах (ПХГ) 14 миллиардов кубометров газа. При этом 14,7 миллиарда кубометров, в соответствии с расчетами, будет достаточно для прохождения зимнего сезона даже при неблагоприятных сценариях. По его оценке, импорт топлива может понадобиться только для создания резервов в особых случаях.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер рассказал, что Европа выполнила план по наполнению ПХГ на 2,5 месяца раньше срока. Достигнуть уровня в 90 процентов удалось не к 1 ноября, а к середине августа, при этом стоимость топлива оказалась в несколько раз ниже, чем год назад.