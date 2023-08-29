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14:51, 29 августа 2023Экономика

Украина сообщила об открытии крупного месторождения газа

«Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа

Фото: Maksym Kaharlytskyi / Unsplash

Компания «Укргаздобыча» заявила об открытии крупного месторождения газа на территории Украины. По предварительной оценке, его запасы могут достигать миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза Украины» сообщает РИА Новости.

Испытания скважины глубиной около четырех километров проводили «с нуля», успешно завершить их удалось в августе. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование.

С начала года «Укргаздобыча» открыла уже несколько новых месторождений. Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев в начале лета отмечал, что за пять месяцев в стране введены в эксплуатацию семь новых скважин, а всего в этом году компания предполагает добыть 13,5 миллиарда кубометров газа.

Накануне, 28 августа, Чернышев рассказал, что к концу лета Украина накопила в подземных газовых хранилищах (ПХГ) 14 миллиардов кубометров газа. При этом 14,7 миллиарда кубометров, в соответствии с расчетами, будет достаточно для прохождения зимнего сезона даже при неблагоприятных сценариях. По его оценке, импорт топлива может понадобиться только для создания резервов в особых случаях.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер рассказал, что Европа выполнила план по наполнению ПХГ на 2,5 месяца раньше срока. Достигнуть уровня в 90 процентов удалось не к 1 ноября, а к середине августа, при этом стоимость топлива оказалась в несколько раз ниже, чем год назад.

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    Платон Щукин
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