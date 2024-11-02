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14:32, 2 ноября 2024Экономика

Российские хранилища газа начали пустеть

«Газпром» сообщил о переходе к отбору газа из подземных хранилищ в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

С 1 ноября «Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ) на территории России. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

Перед тем, как начать пустеть, хранилища получили рекордные для этого периода 73,034 миллиарда кубометров газа. Поставщик подчеркнул, что такой объем позволяет успешно справляться с сезонными колебаниями спроса.

Также компания оценила уровень запасов газа в европейских и украинских хранилищ. В частности, указано, что по абсолютному объему заполненность европейских хранилищ на этот момент лишь третья в истории, на 0,6 миллиарда кубометров уступая второму результату, достигнутому годом ранее.

Что касается Украины, то Газпром назвал минимальным находящийся в ее ПХГ объем газа.

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