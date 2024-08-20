Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 20 августа 2024Экономика

Европа выполнила цель по закупкам газа досрочно

Европейские хранилища газа заполнились на 90 % на 2,5 месяца раньше срока

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Подземные европейские хранилища газа заполнены почти на 90 процентов, то есть цель, которая была поставлена к 1 ноября, выполнена почти на 2,5 месяца раньше срока. Об этом со ссылкой на данные оператора Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает РИА Новости.

В отдельных странах заполненность хранилищ уже выше этого уровня. В частности, польский оператор Gas Storage Poland сообщил о достигнутой отметке 95 процентов.

Годом ранее хранилища заполнялись несколько быстрее, чем в текущий период, однако стоимость газа в регионе находится на значительно более низкой отметке, чем тогда.

В июле средняя цена тысячи кубометров топлива по индексу голландского хаба TTF составляла 366 долларов за тысячу кубометров. Проблемой для газового рынка стало вхождение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область и установление контроля над газоизмерительной станцией (ГИС) «Суджа» в одноименном городе.

На этом фоне трейдеры не исключали прекращения поставок российского трубопроводного газа через Украину, однако пока ситуация не сказалась на транзите. После этого напряженность на рынке начала спадать, но цены на газ остаются на 19 процентов выше, чем в июле.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО

      В Европе не нашли противоречий в вступлении Украины в ЕС и атакой ВСУ на Курскую область

      На Украине ослабили ответственность за самовольное оставление части военным

      Россиян призвали не доверять военным картам по оперативной ситуации в Курской области

      Российский офицер рассказал об участвующих в атаках на Курскую область наемниках

      В США назвали религиозной чисткой закон о запрете УПЦ на Украине

      Россияне ремонтировали дома и обнаружили редкую находку

      В СПЧ высказались о закрытии «социальной халявы» для мигрантов

      Литва начала строительство базы НАТО возле границы с Белоруссией

      Стилист перечислила россиянкам главные тренды в одежде на осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше