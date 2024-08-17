С начала августа стоимость газа в Европе резко выросла

На фоне боев в Курской области стоимость газа в Европе выросла на 19 процентов

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе с начала августа выросла на 19 процентов, до 435 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В июле средняя стоимость составляла 366 долларов за тысячу кубометров, однако проникновение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область и бои, в том числе в районе города Суджа, где находится одноименная газоизмерительная станция (ГИС), заставили трейдеров ожидать прекращения поставок российского газа.

На максимуме цена тысячи кубометров топлива по индексу голландского хаба TTF на ICE поднималась выше 480 долларов, что произошло впервые с декабря прошлого года. Однако затем рынок стал успокаиваться.

В субботу, 17 августа, «Газпром» сообщил о поставках 42,3 миллиона кубометров топлива через ГИС Суджа, что соответствует средним уровням, наблюдавшимся с начала года.

И Россия, и Украина имеют возможности для остановки поставок газа в Европу вне зависимости от того, кто контролирует Суджу. По всей видимости, опасения трейдеров касались возможного разрушения ГИС в результате боестолкновений, чего не произошло.