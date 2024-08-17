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12:21, 17 августа 2024Экономика

«Газпром» сообщил о сохранении объемов прокачки газа через Суджу

«Газпром»: прокачка газа через Суджу сохраняется в объеме 42,3 млн кубометров

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Прокачка газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», которая находится в районе города Суджа Курской области, сохраняется на обычном уровне 42,3 миллиона кубометров. Об этом со ссылкой на слова официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова сообщает РИА Новости.

Заявку на ГИС «Сохрановка» украинская сторона по-прежнему отклоняет, поскольку не контролирует приемную станцию. Таким образом, ситуация с поставками российского газа в Европу через Украину стабильна.

С начала года прокачка газа неизменно держалась на уровне выше 40 миллионов кубометров в сутки, однако с 7 по 12 августа, когда в районе города шли бои, немного снизилась.

Ранее стало известно, что Словакия остается единственной европейской страной, для которой поставки газа из России транзитом через Украину остаются ключевым путем его получения.

Венгрия, которая также зависит от российского газа, может получать его и через «Турецкий поток». Однако в случае остановки поставок через Украину его мощности может не хватить для словацких нужд.

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      Платон Щукин
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