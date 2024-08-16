Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 16 августа 2024Экономика

Названа единственная зависящая от украинского транзита газа страна в Европе

Postoj: поставки российского газа через Украину являются ключевыми для Словакии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Словакия является единственной европейской страной, для которой поставки газа из России транзитом через Украину остаются ключевым путем его получения, пишет Postoj.

Авторы материала отмечают, что, хотя компания Slovenski Plinaranski Prumisl (SPP) и заявляет о заключении контрактов на альтернативные источники газа, трудности с его физической доставкой потребителям в стране не исключены. При этом, указывает издание, Венгрия получает российский газ по «Турецкому потоку», но, если этот маршрут останется единственным, Словакии может его не хватить из-за пропускной способности газопровода.

Другим вариантом внеплановых поставок называют Польшу с ее СПГ-терминалом, но и там в случае роста спроса словацким потребителям придется подождать, признают журналисты.

Ранее в Словакии уже высказывали опасения из-за ситуации с транзитом. Страна не только получает газ из России, но и перепродает излишки Чехии, которая, не имея действующих контрактов с «Газпромом», в последние месяцы резко нарастила его закупки из-за дороговизны других источников.

В Австрии — другой стране, значительную часть газа получающей из РФ и имеющей с «Газпромом» соглашение до 2040 года, ранее заявили, что в связи с рисками из-за боевых действий вблизи станции «Суджа», через которую газ подается на Украину и далее в страны Европы, необходимо «как можно скорее положить конец зависимости от поставок российского газа».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по торговому центру в Донецке. В момент взрыва в нем находилось 100 человек

      Россияне назвали самых модных знаменитостей

      Предсказаны темы роста зарплат россиян в 2025 году

      Россиянин отрубил голову инвалиду, совратил школьницу и уехал на СВО до приговора

      Экс-начальника одного из отделов регионального ПФР осудили за миллионный ущерб бюджету

      Популярный в России блогер рассказал о потерянных за день миллионах долларов

      Вадиму Самойлову запретили зарегистрировать «Агату Кристи»

      В РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги в Рязанской области

      В Петербурге усилят защиту города от беспилотников

      В глобальном потеплении увидели угрозу для рыб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше