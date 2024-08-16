Названа единственная зависящая от украинского транзита газа страна в Европе

Postoj: поставки российского газа через Украину являются ключевыми для Словакии

Словакия является единственной европейской страной, для которой поставки газа из России транзитом через Украину остаются ключевым путем его получения, пишет Postoj.

Авторы материала отмечают, что, хотя компания Slovenski Plinaranski Prumisl (SPP) и заявляет о заключении контрактов на альтернативные источники газа, трудности с его физической доставкой потребителям в стране не исключены. При этом, указывает издание, Венгрия получает российский газ по «Турецкому потоку», но, если этот маршрут останется единственным, Словакии может его не хватить из-за пропускной способности газопровода.

Другим вариантом внеплановых поставок называют Польшу с ее СПГ-терминалом, но и там в случае роста спроса словацким потребителям придется подождать, признают журналисты.

Ранее в Словакии уже высказывали опасения из-за ситуации с транзитом. Страна не только получает газ из России, но и перепродает излишки Чехии, которая, не имея действующих контрактов с «Газпромом», в последние месяцы резко нарастила его закупки из-за дороговизны других источников.

В Австрии — другой стране, значительную часть газа получающей из РФ и имеющей с «Газпромом» соглашение до 2040 года, ранее заявили, что в связи с рисками из-за боевых действий вблизи станции «Суджа», через которую газ подается на Украину и далее в страны Европы, необходимо «как можно скорее положить конец зависимости от поставок российского газа».