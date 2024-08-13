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18:41, 13 августа 2024Экономика

Европейская страна увеличила закупки газа из России в восемь раз

Импорт из России в Чехию в январе-июне 2024 года вырос благодаря закупкам газа

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Импорт из РФ в Чехию в первой половине 2024 года вырос на 11,4 процента год к году. При этом основным драйвером такого увеличения стали закупки страной российского газа, взлетевшие по сравнению с январем-июнем 2023-го в восемь раз. Об этом сообщает портал Ekonomickydenik.

В целом стоимость поставок из России в европейской стране оценили в 34,2 миллиарда крон (около 1,36 миллиарда евро). Газ из РФ обошелся ей в указанный период в 8,5 миллиарда крон, то есть примерно четверть от общей суммы.

Отмечается, что закупки газа увеличиваются с октября 2023 года. В Чехии не имеют действующих контрактов с «Газпромом», поэтому приобретают излишки с рынков Австрии, Венгрии и Словакии, получающих топливо из России в том числе с использованием украинского транзита. Как указывают журналисты, заинтересованность в закупках этого вида российского сырья возросла в Чехии в связи с действующими тарифами по транспортировке через Германию, увеличивающими стоимость норвежского газа, а также американского сжиженного газа, поступающего морским путем, на пять процентов.

Ранее министр Сербии Ненад Попович назвал страну получающей газ из России за лучшую цену в Европе. По его словам, Москва и Белград заключили очень выгодный газовый контракт, благодаря которому удается развивать сербскую экономику.

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      Дмитрий Воронин
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