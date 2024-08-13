Названа получающая лучшую цену за российский газ страна

Сербский министр Попович: Сербия получает лучшую цену за газ из России

В Европе Сербия получает лучшую цену за газ из России. Об этом заявил сербский министр без портфеля Ненад Попович на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Его цитируют «Ведомости».

По его словам, Москва и Белград заключили очень выгодный газовый контракт, благодаря которому Сербия может развивать свою экономику.

В свою очередь, Решетников констатировал, что Сербия на фоне антироссийских санкций сейчас испытывает давление со стороны Европейского союза. По словам министра, Москва ценит «прагматичный подход» Белграда.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что европейские страны столкнутся с нехваткой газа, если лишатся российских поставок. Других источников, которые могли бы предоставить достаточные объемы этого топлива, у ЕС нет.

По словам президента Сербии Александра Вучича, у его страны нет поводов для санкций против России.