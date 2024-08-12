В Сербии предрекли Европе нехватку газа без поставок из России

Вице-премьер Сербии Вулин: Европе не хватит газа без поставок из России

Европейские страны столкнутся с нехваткой газа без российского газа. Такой прогноз озвучил вице-премьер Сербии Александр Вулин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, обсуждение энергетической диверсификации Европы возможно при условии поставок газа из России и других стран. «Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников», — заявил политик.

Ранее аналитик Rystad Energy Кристоф Хальсер предупредил, что ситуация в Курской области может привести к срыву переговоров между Азербайджаном, Украиной и Евросоюзом по поводу продолжения поставок трубопроводного газа из РФ в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа». Он полагает, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион могут в дальнейшем свести на нет усилия европейских переговорщиков по поводу продолжения поставок российского топлива в ЕС после истечения срока действия транзитного соглашения в конце текущего года.