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04:04, 12 августа 2024Экономика

В Сербии предрекли Европе нехватку газа без поставок из России

Вице-премьер Сербии Вулин: Европе не хватит газа без поставок из России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Европейские страны столкнутся с нехваткой газа без российского газа. Такой прогноз озвучил вице-премьер Сербии Александр Вулин в разговоре с РИА Новости.

По его словам, обсуждение энергетической диверсификации Европы возможно при условии поставок газа из России и других стран. «Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников», — заявил политик.

Ранее аналитик Rystad Energy Кристоф Хальсер предупредил, что ситуация в Курской области может привести к срыву переговоров между Азербайджаном, Украиной и Евросоюзом по поводу продолжения поставок трубопроводного газа из РФ в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа». Он полагает, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион могут в дальнейшем свести на нет усилия европейских переговорщиков по поводу продолжения поставок российского топлива в ЕС после истечения срока действия транзитного соглашения в конце текущего года.

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      Марина Совина
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