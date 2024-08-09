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19:05, 9 августа 2024Экономика

В Европе спрогнозировали проблемы с поставками российского газа

Rystad Energy: бои в Курской области поставят под вопрос импорт газа из РФ в ЕС
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Продолжающиеся в Курской области четвертый день бои между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими солдатами могут поставить под угрозу срыва нынешние переговоры между Азербайджаном, Украиной и Евросоюзом (ЕС) по поводу продолжения поставок трубопроводного газа из РФ в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об этом заявил аналитик Rystad Energy Кристоф Хальсер, его слова приводит Bloomberg.

Украинский транзит российского топлива в ЕС в настоящее время осуществляется только через эту станцию. Опасения по поводу возможного захвата ГИС солдатами ВСУ привели к резкому росту биржевой стоимости природного газа в Европе на этой неделе, напомнил эксперт.

Атаки Украины на Суджанский и Кореневский районы Курской области, как отметил аналитик, могут в дальнейшем свести на нет усилия европейских переговорщиков по поводу продолжения поставок российского топлива в ЕС после истечения срока действия транзитного соглашения в конце 2024 года.

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Ранее в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость тысячи кубометров природного газа поднялась выше отметки в 450 долларов. Подобных скачков в регионе не наблюдалось с 8 декабря 2023 года.

Представитель российского энергохолдинга «Газпром» Сергей Куприянов связал подобную динамику с последствиями атаки ВСУ на Курскую область. Тенденция роста цен на топливо в Европе, добавил он, с большой долей вероятности продолжится в обозримой перспективе. На это повлияют в том числе плановые ремонтные работы на объектах норвежской газовой отрасли, резюмировал Куприянов.

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