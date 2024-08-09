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17:23, 9 августа 2024Экономика

«Газпром» отреагировал на ситуацию в Курской области

«Газпром»: события в Судже привели к резкому росту цен на природный газ и СПГ

Фото: РИА Новости

«Газпром» впервые отреагировал на события в районе города Суджи Курской области, где находится одноименная газоизмерительная станция (ГИС). Комментарий официального представителя компании Сергея Куприянова опубликован в корпоративном Telegram-канале.

Он отметил, что ситуация уже привела к резкому росту стоимости природного газа и СПГ — 9 августа на бирже были зафиксированы годовые максимумы цен. «А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?» — заявил Куприянов.

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По словам представителя «Газпрома», тренд на повышение цен на газ продолжится. На рост котировок повлияют также плановые работы на объектах норвежской газовой отрасли — их продолжительность может затянуться, как и случилось в 2023 году, добавил он.

Украинский транзит российского газа сейчас идет только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». На такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в Евросоюзе, где топливо из России получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия.

В «Газпроме» 9 августа объявили об увеличении суточных поставок газа для Европы с использованием украинского транзита на 3 процента по сравнению с предыдущим днем, до 38,5 миллиона кубометров. Заявку на поставки через ГИС «Сохрановка» Киев в очередной раз отклонил (транзит там прекратили с мая 2022 года).

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