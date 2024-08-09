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11:25, 9 августа 2024Экономика

«Газпром» назвал объемы поставок газа в Европу через станцию «Суджа»

«Газпром» увеличил на 3 % суточные поставки газа в Европу через станцию «Суджа»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В «Газпроме» объявили об увеличении суточных поставок газа для Европы с использованием украинского транзита на 3 процента, до 38,5 миллиона кубометров. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что указанные объемы будут направлены через станцию «Суджа» в Курской области, поскольку Украина в очередной раз отклонила предложение о поставках через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» — с мая 2022 года «Оператор ГТС Украины» называет работу в указанном направлении невозможной из-за якобы имеющего место форс-мажора.

Накануне объем прокачки через «Суджу» составил 37,3 миллиона кубометров, в среду — 39,4 миллиона.

Глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области».

В Европе опасаются, что в случае потери контроля РФ над станцией с большой долей вероятности произойдет полное прекращение транзита газа по этому маршруту, а в Молдавии уже на всякий случай начали готовиться к перебоям с поставками.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные пресекают попытки украинцев продвигаться вглубь Курской области и наносят удары по находящимся на территории региона подразделениям, а также пытающемуся подойти к ним подкреплению.

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      Дмитрий Воронин
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