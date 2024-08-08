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14:54, 8 августа 2024Экономика

В Молдавии испугались прекращения поставок российского газа через Украину

Молдавия решила подготовиться к возможному прекращению украинского транзита газа

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов попросит комиссию по чрезвычайным ситуациям при правительстве страны ввести режим повышенной готовности в сфере энергетики из-за рисков прекращения поставок газа, о которых предупредили на Украине. Заявление министра цитирует ТАСС.

Испугаться такой перспективы власти Молдавии заставило вчерашнее сообщение Украинского газотранспортного оператора о возможных перебоях в связи с боевыми действиями на границе с Россией. Парликов объяснил, что объявление особого режима подразумевает в том числе разработку планов действий в зависимости от развития ситуации.

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Украинский транзит российского газа сейчас идет только через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, через которую помимо Молдавии и Приднестровья поставки ведутся в ряд стран Евросоюза.

В среду Украина отклонила предложение «Газпрома» о поставках через станцию «Сохрановка», которую не используют с 2022 года. Через «Суджу» была подтверждена отправка 39,4 миллиона кубометров газа, на сегодня это 37,3 миллиона кубометров. Вчера же глава Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек «перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области».

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      Дмитрий Воронин
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