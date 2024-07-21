Вучич заявил об отсутствии поводов для санкций против России

Вучич: у Сербии нет поводов для санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что у Белграда нет поводов для санкций против России. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, уход российского военного контингента из Косово и Метохии в 2003 году не может считаться причиной для санкций против Москвы. Кроме того, не стоит обращать внимания на то, что Россия поддерживала санкции против Югославии в 1990-е годы, считает Вучич. В то время политикой в Москве занимались совершенно другие люди, уверен сербский лидер.

Сербский президент не раз говорил, что Белград не будет вводить санкции против Москвы. Например, в феврале Вучич поведал, что Сербия осуждает специальную военную операцию (СВО), но предпринимать каких-либо шагов против России не намерена.