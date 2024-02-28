Президент Сербии заявил о неизменности позиции по Украине

Вучич: Сербия осуждает СВО, но не будет вводить санкции против России

Сербия осуждает специальную военную операцию (СВО), но отказывается вводить санкции против России. О неизменности позиции Белграда по конфликту на Украине заявил президент республики Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«Все не так однозначно, как иногда выглядит. (...) Но я могу сказать, что буду придерживаться оснований и принципов, которые Совет национальной безопасности Сербии утвердил два года назад», — объяснил Вучич.

Глава государства высказался об этом на саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», проходящем в столице Албании Тиране. На мероприятии также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России. Глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман призвал Сербию перестать сидеть на двух стульях. Белград назвал такие заявления неприемлемыми.