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14:44, 28 февраля 2024Мир

Президент Сербии заявил о неизменности позиции по Украине

Вучич: Сербия осуждает СВО, но не будет вводить санкции против России
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Serbian Presidential Press Service / Reuters

Сербия осуждает специальную военную операцию (СВО), но отказывается вводить санкции против России. О неизменности позиции Белграда по конфликту на Украине заявил президент республики Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«Все не так однозначно, как иногда выглядит. (...) Но я могу сказать, что буду придерживаться оснований и принципов, которые Совет национальной безопасности Сербии утвердил два года назад», — объяснил Вучич.

Глава государства высказался об этом на саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», проходящем в столице Албании Тиране. На мероприятии также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России. Глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман призвал Сербию перестать сидеть на двух стульях. Белград назвал такие заявления неприемлемыми.

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      Виктория Кондратьева
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