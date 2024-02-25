Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 25 февраля 2024Мир

В Сербии выразили протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России

МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России
СюжетСанкции против России:
Гордан Грлич-Радман

Гордан Грлич-Радман. Фото: Yves Herman / Reuters

МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Протест касается слов министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, который призвал Белград перестать сидеть на двух стульях.

В тексте заявления МИД Сербии говорится, что в Белграде считают неприемлемым заявление Грлич-Радмана.

24 февраля хорватский министр в эфире телеканала «Дневник №1» назвал президента Сербии Александра Вучича сателлитом Москвы. Он также призвал не допустить распространения влияния России в регионе.

20 февраля Вучич заявил, что Сербия будет стараться защищать от давления Запада свою позицию отказа от санкций против России. По его словам, когда начался украинский конфликт, он сказал, что не знает, как будут развиваться события, однако на государственном уровне было принято решение осудить конфликт, но не вводить санкции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Запорожье сообщили о входе российских военных в Работино

      Зеленский захотел проверить ВСУ после сдачи Авдеевки

      Девушку-арбитра унесли с поля после столкновения с камерой

      В США назвали фиктивными выборы в Белоруссии

      Стало известно о тайном визите главы разведки США в Киев

      Пропавшую в Новый год 11-летнюю россиянку нашли мертвой

      В Совфеде высмеяли слова Зеленского о потерях ВСУ

      Зеленский заподозрил партнеров и членов ставки в передаче данных России

      Россия потребовала наказать осквернивших памятник герою ВОВ в Молдавии

      В МИД России обвинили Запад в уничтожении украинского зерна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше