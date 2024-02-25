В Сербии выразили протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России

МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России

МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве России. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Протест касается слов министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, который призвал Белград перестать сидеть на двух стульях.

В тексте заявления МИД Сербии говорится, что в Белграде считают неприемлемым заявление Грлич-Радмана.

24 февраля хорватский министр в эфире телеканала «Дневник №1» назвал президента Сербии Александра Вучича сателлитом Москвы. Он также призвал не допустить распространения влияния России в регионе.

20 февраля Вучич заявил, что Сербия будет стараться защищать от давления Запада свою позицию отказа от санкций против России. По его словам, когда начался украинский конфликт, он сказал, что не знает, как будут развиваться события, однако на государственном уровне было принято решение осудить конфликт, но не вводить санкции.