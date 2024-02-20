Вучич пообещал защищать позицию по отказу Сербии от санкций против России

Вучич: Сербия будет стараться защищать позицию отказа от санкций против России

Сербия будет стараться защищать от давления Запада свою позицию отказа от санкций против России. Противостоять давлению западных стран пообещал президент Сербии Александр Вучич в интервью ТАСС.

«Мы не бьем себя в грудь или что-то подобное, но, как видите, мой ответ вам и впредь будет таким, что мы будем стараться защищать свою позицию как можно дольше. Нам удается это делать уже два года. Продолжим ли мы это делать — не знаю, но надеюсь на это», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела никаких антироссийских санкций. По его словам, когда начался украинский конфликт, он сказал, что не знает, как будут развиваться события, но на государственном уровне приняли решение осудить конфликт, но не вводить санкции.

Вучич подчеркнул, что было бы несправедливо поступать так с дружественным сербам русским народом.