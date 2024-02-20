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09:34, 20 февраля 2024Мир

Вучич пообещал защищать позицию по отказу Сербии от санкций против России

Вучич: Сербия будет стараться защищать позицию отказа от санкций против России

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сербия будет стараться защищать от давления Запада свою позицию отказа от санкций против России. Противостоять давлению западных стран пообещал президент Сербии Александр Вучич в интервью ТАСС.

«Мы не бьем себя в грудь или что-то подобное, но, как видите, мой ответ вам и впредь будет таким, что мы будем стараться защищать свою позицию как можно дольше. Нам удается это делать уже два года. Продолжим ли мы это делать — не знаю, но надеюсь на это», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела никаких антироссийских санкций. По его словам, когда начался украинский конфликт, он сказал, что не знает, как будут развиваться события, но на государственном уровне приняли решение осудить конфликт, но не вводить санкции.

Вучич подчеркнул, что было бы несправедливо поступать так с дружественным сербам русским народом.

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      Семен Александров
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