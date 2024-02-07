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21:06, 7 февраля 2024Мир

Вучич рассказал о поддержке Путина большинством украинцев в Сербии

Вучич: большинство украинцев в Сербии поддерживают Путина, но не россияне
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Большинство проживающих в Сербии украинцев поддерживают российского лидера Владимира Путина, чего нельзя сказать о приехавших россиянах. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич, его цитирует РИА Новости.

«Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены в пользу президента Путина», — рассказал он.

В декабре 2022 года Вучич заявил, что более 100 тысяч россиян и 20 тысяч украинцев, прибывших в страну после начала российской специальной военной операции, в скором времени могут получить гражданство республики.

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      Виктория Кондратьева
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