Европейская страна пообещала выдать россиянам гражданство в ускоренном режиме

Президент Сербии: страна будет выдавать гражданство россиянам из-за нехватки рабочей силы

Свыше 100 тысяч россиян и более 20 тысяч украинцев, прибывших в Сербию после начала спецоперации, в скором времени могут получить гражданство республики. Об этом сообщает сербское издание «Новости» со ссылкой на заявление лидера европейской страны Александра Вучича.

Президент также подчеркнул, что вся процедура будет осуществляться в ускоренном режиме. «Сейчас мы будем ускоренно выдавать гражданство украинцам, россиянам, тем, кто в этом заинтересован, потому что у нас не хватает рабочей силы», — пообещал Вучич.

Более того, по данным издания, приоритетное право в получении документов будут иметь граждане России и Украины, владеющие в Сербии предприятиями, которые обеспечивают рабочими местами население и приносят определенный доход государству.

Ранее, в октябре, сообщалось, что сербские власти захотели упразднить безвизовый режим для не входящих в Европейский союз государств. Так, Александр Вучич заявил, что к концу года Белград изменит свою визовую политику, сделав ее аналогичной политике Евросоюза.