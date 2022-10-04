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Сербия решила отменить безвизовый режим для не входящих в ЕС стран

AP: Сербия захотела отменить безвизовый режим для стран, не входящих в Евросоюз

Фото: Massimo Insabato / Globallookpress.com

Сербские власти захотели упразднить безвизовый режим для не входящих в Европейский союз государств. Об этом пишет Associated Press (AP).

Отмечается, что в ходе встречи в Будапеште лидеры Австрии, Венгрии и Сербии решили предпринять шаги по контролю прибывающих в балканскую страну мигрантов с целью дальнейшей нелегальной миграции в ЕС.

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В связи с этим сербский лидер Александр Вучич сообщил, что к концу года Белград изменит свою визовую политику, сделав ее аналогичной политике Евросоюза. В частности, президент намерен отменить безвизовый режим с не входящими в ЕС странами.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер по окончании встречи заявил, что Евросоюз будет всячески поддерживать Белград в проведении репатриаций. «Мы будем помогать не только по техническим аспектам, но и будем поддерживать ее финансово», — добавил он.

Более того, австрийский политик подчеркнул, что совместный план будет включать в себя в том числе и взаимодействие сотрудников полиции на границах.

Ранее в августе россиянам рассказали, как попасть в Европу в случае закрытия сухопутных границ. Специалисты отметили, что оптимальным способом добраться до желанной европейской страны является авиатранзит через Сербию, Турцию, ОАЭ, Армению и Катар.

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Фариза Бацазова
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