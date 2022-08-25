Россиянам раскрыли способ попасть в Европу в случае закрытия сухопутных границ

Россияне могут попасть в Европу авиатранзитом через Турцию, Сербию, ОАЭ, Армению и Катар

Российским туристам рассказали, как попасть в Европу в случае запрета на въезд обладателям шенгенских виз в приграничные с Россией страны — Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Финляндию и Норвегию. Об этом пишет РБК.

По мнению экспертов, в случае, если прибалтийские страны, Польша и Финляндия, как ранее предлагал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, решат совместно закрыть въезд для россиян, то попасть в Европу через сухопутные границы станет практически невозможно. Единственным вариантом останется Норвегия — однако туристам придется добираться до Мурманска.

Специалисты раскрыли, что оптимальным способом добраться до желанной европейской страны является авиатранзит через Турцию, Сербию, ОАЭ, Армению и Катар — наиболее популярные для пересадки государства. Авиамаршрут обойдется дороже, чем сухопутный.

Ранее в августе в Крыму оценили идею Литвы спрашивать туристов о принадлежности полуострова при въезде в республику. Заместитель председателя Государственного Совета Крыма Владимир Бобков сравнил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», назвав его «тяжелобольным».

