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Россиянам раскрыли способ попасть в Европу в случае закрытия сухопутных границ

Россияне могут попасть в Европу авиатранзитом через Турцию, Сербию, ОАЭ, Армению и Катар

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российским туристам рассказали, как попасть в Европу в случае запрета на въезд обладателям шенгенских виз в приграничные с Россией страны — Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Финляндию и Норвегию. Об этом пишет РБК.

По мнению экспертов, в случае, если прибалтийские страны, Польша и Финляндия, как ранее предлагал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, решат совместно закрыть въезд для россиян, то попасть в Европу через сухопутные границы станет практически невозможно. Единственным вариантом останется Норвегия — однако туристам придется добираться до Мурманска.

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Специалисты раскрыли, что оптимальным способом добраться до желанной европейской страны является авиатранзит через Турцию, Сербию, ОАЭ, Армению и Катар — наиболее популярные для пересадки государства. Авиамаршрут обойдется дороже, чем сухопутный.

Ранее в августе в Крыму оценили идею Литвы спрашивать туристов о принадлежности полуострова при въезде в республику. Заместитель председателя Государственного Совета Крыма Владимир Бобков сравнил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», назвав его «тяжелобольным».

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Дарья Рыбак
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