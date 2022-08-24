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Автора идеи пускать россиян в Европу после вопроса о Крыме назвали «больным»

В Госсовете Крыма осудили идею Литвы спрашивать туристов о принадлежности полуострова

Фото: Janine Schmitz / globallookpress.com

Заместитель председателя Государственного Совета Крыма Владимир Бобков назвал министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса «тяжелобольным» за предложение пускать российских граждан в страну только после ответа на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает News.ru.

Российский чиновник сравнил автора идеи с Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», произносящим бессвязную фразу в момент его превращения в собаку. «Там тоже набор фраз, — отметил Бобков. — К этому надо относиться как к сложной, тяжелой болезни».

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Более того, зампред Госсовета Крыма напомнил о том, насколько напряженная обстановка в Литве, Латвии и Эстонии, «опустившимися до войны с монументами», за которыми стоят сотни, а иногда и тысячи жизней советских солдат, причем предков тех, кто сейчас живет в прибалтийских странах.

Ранее в августе власти Литвы назвали условие для пропуска россиян в Прибалтику. Отмечалось, что граждане России, намеревающиеся пересечь литовскую границу, для допуска в прибалтийские страны должны будут высказаться против проведения РФ специальной операции на Украине и «признать» Крым украинским. В противном случае во въезде им будет отказано.

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Фариза Бацазова
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