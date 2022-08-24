В Литве назвали условие для пропуска россиян в Прибалтику

МИД Литвы: для допуска в Прибалтику россиянам придется высказаться о принадлежности Крыма

Граждане России, намеревающиеся пересечь границу Литвы, для допуска в страны Прибалтики должны будут высказаться против проведения Россией специальной военной операции на Украине и «признать» Крым украинским. В противном случае во въезде им будет отказано. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться позицией российскиз граждан относительно действий России на Украине, а также уточнять, «чей Крым».

«Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — объяснил Ландсбергис.

Ранее стало известно, что власти Литвы выступили за полный запрет на въезд россиян в страны Евросоюза, однако согласилась бы и на ограничение их въезда лишь в ряд стран сообщества.