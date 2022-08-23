В Европе допустили частичный запрет на въезд российских туристов

Глава МИД Литвы: страны Балтии, Польша и Финляндия могут запретить выдачу виз россиянам

Власти Литвы выступают за полный запрет на въезд россиян в страны Евросоюза, однако согласилась бы и на ограничение их въезда лишь в ряд стран сообщества. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, передает агентство BNS.

Так, премьер-министр допустил частичный запрет на въезд в Европу российских туристов. «Мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, потенциально, Финляндию», — пояснил Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала замедлять процесс выдачи туристических виз россиянам в дополнение к уже принятым мерам. По словам премьер-министра республики Санны Марин, поток туристов в страну — это проблема, которую необходимо решить.