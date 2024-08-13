В Европе увидели огромные риски при внезапной остановке украинского транзита газа

Bloomberg: Австрия назвала риски при внезапной остановке поставок газа огромными

Австрия видит «огромный риск» при внезапной остановке поставок российского газа, от которых продолжает зависеть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики страны.

Как отмечается в материале, европейские цены на топливо резко выросли в связи с боевыми действиями вблизи станции «Суджа» в Курской области — единственного пункта входа газа из РФ, поставляющегося транзитом через Украину в ряд европейских стран, включая Австрию, что побудило чиновников энергетических компаний и трейдеров оценить вероятность перебоев в поставках.

В австрийском ведомстве, которое цитируют журналисты, связали соответствующие риски с необходимостью «как можно скорее положить конец зависимости от поставок российского газа».

Ранее в августе стало известно, что правящая коалиция Австрии пришла к соглашению включить в новую стратегию безопасности отказ от российского газа к 2027 году. Презентовать дорожную карту, включающую эту опцию, власти собираются накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране в конце сентября. Такие заявления делаются, несмотря на наличие долгосрочного контракта о поставках российского газа, срок действия которого был продлен несколько лет назад до 2040 года.

По мнению эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, рост биржевых цен на газ в Европе на фоне опасений из-за возможной остановки транзита может оказаться значительным, но не таким мощным, как в 2022 году, поскольку поставки через Украину сейчас «не столь большие».