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20:15, 13 августа 2024Экономика

В Европе увидели огромные риски при внезапной остановке украинского транзита газа

Bloomberg: Австрия назвала риски при внезапной остановке поставок газа огромными

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Австрия видит «огромный риск» при внезапной остановке поставок российского газа, от которых продолжает зависеть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики страны.

Как отмечается в материале, европейские цены на топливо резко выросли в связи с боевыми действиями вблизи станции «Суджа» в Курской области — единственного пункта входа газа из РФ, поставляющегося транзитом через Украину в ряд европейских стран, включая Австрию, что побудило чиновников энергетических компаний и трейдеров оценить вероятность перебоев в поставках.

В австрийском ведомстве, которое цитируют журналисты, связали соответствующие риски с необходимостью «как можно скорее положить конец зависимости от поставок российского газа».

Ранее в августе стало известно, что правящая коалиция Австрии пришла к соглашению включить в новую стратегию безопасности отказ от российского газа к 2027 году. Презентовать дорожную карту, включающую эту опцию, власти собираются накануне парламентских выборов, которые пройдут в стране в конце сентября. Такие заявления делаются, несмотря на наличие долгосрочного контракта о поставках российского газа, срок действия которого был продлен несколько лет назад до 2040 года.

По мнению эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, рост биржевых цен на газ в Европе на фоне опасений из-за возможной остановки транзита может оказаться значительным, но не таким мощным, как в 2022 году, поскольку поставки через Украину сейчас «не столь большие».

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