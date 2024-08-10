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15:03, 10 августа 2024Экономика

Пределы роста цен из-за опасений за украинский транзит газа оценили

Эксперт Юшков: газ в ЕС может подорожать сильно, но не как в 2022 году
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / Globallookpress.com

Рост биржевых цен на газ в Европе на фоне опасений из-за возможной остановки транзита через Украину может оказаться значительным, но не таким мощным, как в 2022 году, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Его оценку приводит РИА Новости.

«Один только риск того, что транзит через Украину остановится, вызвал такое повышение цен… Если транзит остановится, конечно, может быть скачок цен до 600 и 700 долларов за тысячу кубометров», — обозначил пределы специалист. Рекордных уровней позапрошлого года цены не достигнут, поскольку поставки через Украину сейчас «не столь большие», указал он. Как отмечалось ранее, в 2023 году на них пришлось пять процентов от общего потребления в ЕС.

Газ направляется «Газпромом» только через станцию «Суджа» в Курской области (в регионе на фоне атаки ВСУ введен режим контртеррористической операции), поскольку Украина регулярно отклоняет предложения о поставках через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», ссылаясь на якобы имеющий место форс-мажор. В субботу российская компания второй день подряд увеличила прокачку газа через «Суджу» — с 38,5 до 39,6 миллиона кубометров

В ходе торгов накануне биржевая стоимость тысячи кубометров газа в Европе обновила максимум с начала декабря 2023 года и превысила отметку в 460 долларов.

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