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19:54, 9 августа 2024Экономика

Цены на газ в Европе обновили максимум с декабря на фоне боев в Курской области

Биржевые цены на газ в ЕС превысили отметку в 460 долларов за тысячу кубометров

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom

В ходе торгов в пятницу, 9 августа, биржевая стоимость тысячи кубометров газа в Европе обновила максимум с начала декабря 2023 года и превысила отметку в 460 долларов. Об этом свидетельствуют данные лондонской площадки ICE.

Торги сентябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открылись на отметке порядка 455 долларов за тысячу кубометров. Однако ближе к вечеру котировки выросли на 1,7 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли 460,3 доллара.

Впрочем, спустя несколько минут биржевые цены незначительно отыграли прирост и опустились до отметки в 458,9 доллара. Тем не менее, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии (452,8 доллара, максимум с 1 декабря 2023 года) составил 1,4 процента, следует из данных лондонской биржи.

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Стоимость газа в Европе разгоняют продолжающиеся бои в Курской области между российскими солдатами и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Массированное нападение при участии порядка тысячи солдат ВСУ началось 6 августа и вскоре охватило Суджанский и Кореневский районы. В первом располагается газоизмерительная станция «Суджа», через которую проходит единственный маршрут поставок трубопроводного газа из России в Европу через территорию Украины.

Ранее представитель энергохолдинга «Газпром» Сергей Куприянов спрогнозировал продолжение роста биржевых цен на газ в Европе на фоне боевых столкновений в Курской области. В качестве другого фактора, влияющего на динамику топливных котировок в регионе, он назвал проведение плановых ремонтных работ на объектах норвежской газовой отрасли.

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