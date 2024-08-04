Стало известно о планах Австрии отказаться от российского газа к 2027 году

Kurier: Австрия включит в стратегию безопасности отказ от газа из РФ к 2027 году

Правящая коалиция Австрии пришла к соглашению включить в новую стратегию безопасности отказ от российского газа к 2027 году. Об этом сообщает Kurier.

Отмечается, что новая стратегия безопасности страны в настоящее время находится на стадии завершения. «Австрия должна стать независимой от российского природного газа к 2027 году», — говорится в материале. По данным газеты, готовая стратегия может быть представлена в ближайшие недели.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты. Он добавил, что Москва не готова к серьезному диалогу, поэтому Европе важно устанавливать контакт с Индией, Китаем и Бразилией, поскольку они обладают влиянием на Россию.

В рамках 14 пакета санкций, введенных Европейским союзом против России, был запрещен транзит российского СПГ через европейские порты. Государства ЕС смогут закупать топливо, однако его реэкспорт запрещен.