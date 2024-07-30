В Европе призвали сохранить диалог с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал сохранить каналы диалога с Россией

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты. Об этом он высказался в интервью телеканалу ORF.

Шалленберг назвал себя одним из самых активных сторонников существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Мы должны использовать эту платформу. Нельзя просто взять и разрушить все мосты», — отметил он.

Министр добавил, что Москва не готова к серьезному диалогу, поэтому Европе важно устанавливать контакт с Индией, Китаем и Бразилией, поскольку они обладают влиянием на Россию.

Ранее Австрия отказалась посылать военных инструкторов на Украину. «Что касается Австрии, я в любом случае исключаю, что мы отправим на Украину солдат, полицейских или гражданских служащих во время наступательной войны», — подчеркнул Шалленберг.