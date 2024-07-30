Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 30 июля 2024Мир

В Европе призвали сохранить диалог с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал сохранить каналы диалога с Россией
Александер Шалленберг

Александер Шалленберг. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что каналы диалога с Россией остаются и нельзя просто разрушать все мосты. Об этом он высказался в интервью телеканалу ORF.

Шалленберг назвал себя одним из самых активных сторонников существования Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Мы должны использовать эту платформу. Нельзя просто взять и разрушить все мосты», — отметил он.

Министр добавил, что Москва не готова к серьезному диалогу, поэтому Европе важно устанавливать контакт с Индией, Китаем и Бразилией, поскольку они обладают влиянием на Россию.

Ранее Австрия отказалась посылать военных инструкторов на Украину. «Что касается Австрии, я в любом случае исключаю, что мы отправим на Украину солдат, полицейских или гражданских служащих во время наступательной войны», — подчеркнул Шалленберг.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия

      Во Франции назвали церемонию открытия Олимпиады посланием свободы

      Суд оставил без движения иск пострадавших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»

      Провал российских теннисистов, триатлон под угрозой и жалобы на Олимпийскую деревню. Как прошел третий день Игр-2024

      Девушка проснулась среди ночи и увидела поедающего ее ногу бойфренда

      ULA последний раз запустит Atlas V для Пентагона

      В Европе призвали сохранить диалог с Россией

      Премьер Грузии спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

      СБУ задержала украинского ученого за книги по истории

      В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше