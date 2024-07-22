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14:55, 22 июля 2024Мир

Австрия отказалась посылать военных инструкторов на Украину

Die Welt: глава МИД Австрии отверг отправку военных инструкторов на Украину

Фото: Alina Smutko / Reuters

Австрия не намерена отправлять на Украину своих военных инструкторов. Об этом в интервью газете Die Welt сообщил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг.

«Что касается Австрии, я в любом случае исключаю, что мы отправим на Украину солдат, полицейских или гражданских служащих во время наступательной войны», — отверг такую возможность дипломат.

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Глава МИД подчеркнул, что «настроен скептично» в отношении возможного создания миссии стран-участниц Евросоюза по отправке военных специалистов в украинскую армию. По его словам, потери европейских стран в живой силе могут означать вероятное применение пятой статьи НАТО о коллективной ответственности.

«Будет ли тогда задействована статья 5 о военной помощи? Как Запад на это отреагирует?» — задался вопросом Шалленберг.

27 мая стало известно, что Минобороны Франции прорабатывает детали отправки военных инструкторов на Украину. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент Париж не отправляет своих инструкторов, так как на данный момент необходимо согласование многих условий.

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      Глеб Бажуткин
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