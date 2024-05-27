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20:48, 27 мая 2024Мир

Во Франции заявили о проработке отправки военных инструкторов на Украину

BFM Business: Франция прорабатывает отправку инструкторов на Украину
СюжетМинобороны:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Франция прорабатывает детали отправки военных инструкторов на Украину с целью обучения ее войск. Об этом сообщает телеканал BFM Business со ссылкой на французское Министерство обороны.

«Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля. Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что на данный момент Франция не отправляет своих инструкторов, так как необходимо согласование многих условий. В том числе обсуждается вопрос, в каких конкретно сферах Киев требует помощи в обучении войск.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов, добавив, что подписал для этого соответствующие бумаги. Об этом он сообщил в ходе встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню по видеосвязи.

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      Максим Габриелян
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