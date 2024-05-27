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20:03, 27 мая 2024Мир

В МИД России заявили об участии наемников из Франции в боях с начала СВО

Гаврилов: наемники из Франции с начала СВО воюют на стороне ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Наемники из Франции, Польши и стран Балтии с начала специальной военной операции (СВО) воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.

«От каждой из стран Балтии на стороне ВСУ воевали по 170-190 боевиков, потери которых составили до 50-60 процентов. Стоит отметить и то, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих "солдат удачи", потеряла уже свыше 147 боевиков из порядка 356 прибывших», — рассказал представитель МИД.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов, добавив, что подписал для этого соответствующие бумаги. Об этом он сообщил в ходе встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню по видеосвязи.

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      Максим Габриелян
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