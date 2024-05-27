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18:30, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине утвердили пребывание французских военных инструкторов

Главком ВСУ Сырский утвердил пребывание на Украине французских инструкторов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил пребывание в стране французских военных инструкторов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — написал Сырский.

О подписании документов главком сообщил в ходе встречи с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню по видеосвязи. Сырский похвалил решительность Парижа в вопросе присоединения к «этому амбициозному проекту».

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      Алевтина Запольская
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