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12:26, 19 апреля 2024Мир

МИД России сообщил о работе военных инструкторов из Франции на Украине

Лавров: у России есть данные о работе военных инструкторов из Франции на Украине

Фото: Bo Amstrup / Reuters

У Москвы есть данные о работе военных инструкторов из Франции и других стран Европы на территории Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, которое транслировала радиостанция «Спутник».

«Есть информация, что французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но (...) наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там [на Украине] работают», — заявил глава МИД.

Лавров также назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину «нервическими заявлениями».

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке французских войск или инструкторов на территорию Украины.

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