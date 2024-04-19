МИД России сообщил о работе военных инструкторов из Франции на Украине

Лавров: у России есть данные о работе военных инструкторов из Франции на Украине

У Москвы есть данные о работе военных инструкторов из Франции и других стран Европы на территории Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, которое транслировала радиостанция «Спутник».

«Есть информация, что французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но (...) наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там [на Украине] работают», — заявил глава МИД.

Лавров также назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину «нервическими заявлениями».

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке французских войск или инструкторов на территорию Украины.