«Газпром» назвал минимальными запасы газа в ПХГ Украины

В «Газпроме» оценили как минимальные запасы газа в ПХГ Украины

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины оказались минимальными для начала сезона отбора за всю историю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Газпром».

«В украинских ПХГ к настоящему времени накоплено всего 12,7 миллиарда кубометров газа (с учетом буферного газа)», — говорится в сообщении российского энергогиганта. Подчеркивается, что в прошлом к началу сезона отбора в стране наблюдались более высокие показатели.

В октябре ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков спрогнозировал, что Украина более-менее нормально пройдет отопительный сезон. С одной стороны, ее запасы газа в ПХГ ниже обычного и находятся на уровне 10 миллиардов кубов (против прежних 17-18 миллиардов кубов), констатировал он. С другой стороны, потребление в стране снижено из-за повреждения тепловых электростанций, поэтому прогноз на этот сезон является скорее благоприятным, дал понять эксперт.

Опасная ситуация для Украины могла бы сложиться в случае перекрытия страной транзита газа из России, подытожил Юшков. В этом случае им пришлось бы зимой перенастраивать работу всей газотранспортной системы.