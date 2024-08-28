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19:49, 28 августа 2024Экономика

Украина начнет закупать газ в ЕС

Украинский «Нафтогаз» начнет закупать газ в ЕС с сентября

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинская компания «Нафтогаз» намерена начать закупки газа в Евросоюзе в сентябре. Об этом «РБК-Украине» сообщили источники в компании, пишет агентство «Прайм».

Национальная газовая компания планирует закупать газ в Европе за счет кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Источники предполагают, что объем закупки может составить до 600 миллионов кубометров.

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При этом «Нафтогаз» не будет платить НДС до момента растаможки газа, а также не сможет им воспользоваться, пока он будет находиться в режиме таможенного склада. Газ в таком режиме можно хранить до трех лет, при необходимости он может быть оперативно растаможен и использован

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Нафтогаз» не будет продлевать договор о транзите газа с российским холдингом «Газпром», срок действия которого истекает в конце 2024 года. После истечения действующего срока соглашения транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в европейские страны осуществляться не будет, пояснил он.

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