В МИД высказались об отказе Киева продлевать транзит российского газа в ЕС. Как Москва планирует действовать дальше?

МИД сделал заявление об отказе Украины от российского газа

В российском МИД сделали заявление о ситуации с отказом Украины от продления соглашения о транзите российского газа. Там уточнили, что потребители топлива из РФ в Европе осведомлены о сложившейся ситуации. Как напомнил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, пятилетний контракт между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз», регулирующий транзит российского газа через украинскую территорию, истекает уже в конце декабря текущего года.

«В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа», — добавил он. При этом, говоря о том, как Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в Европу, Полищук подчеркнул, что российские компании являются надежными поставщиками и всегда добросовестно выполняют обязательства, приписанные в контракте.

Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД

По данным дипломата, на данный момент прорабатывается несколько вариантов действий, которые помогут в обеспечении интересов потребителей и поставщиков в данной ситуации.

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В Киеве придумали новую схему поставки топлива

Чтобы сохранить поставки топлива, Киев придумал схему экспорта газа, альтернативную существующей сейчас. Такой вариант предполагает замену российского газа азербайджанским.

Так, предполагаемый покупатель должен сам вести диалог о транспортировке топлива через территорию России, закачивает его в украинские хранилища и оплачивает газ на точке входа из Азербайджана в РФ или из РФ на Украину. Таким образом он сможет использовать его по своему желанию. Украина в этом случае становится реэкспортером.

В Словакии напомнили Киеву об обязательствах транзита газа для государства-члена Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил Киеву, что Украина обязана транспортировать газ по своей территории для государства-члена Евросоюза. Данный пункт предусмотрен соглашением об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, накладывающим на бывшую республику СССР обязательства по транзиту сырья.

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Таким образом Фицо указал, что Словакия ожидает от украинской стороны сотрудничества в вопросе поставок нефти и газа через ее территорию. В противном случае могут возникнуть определенные трудности, указал политик.

Украине предрекли потери миллиардов из-за окончания транзита газа из России

Окончание транзита газа из РФ лишит Украину 40 миллиардов гривен, предрек аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман.

По словам Кауфмана, после окончания договора в декабре в рамках новой схемы, предусматривающей передачу прав собственности на газ европейским покупателям на границе РФ и Украины, можно будет поставлять в среднем 4-7 миллиардов кубометров. На данный момент основные объемы через украинскую территорию получают Австрия, Словакия, Венгрия и Молдавия. В случае, если партнеры согласятся на указанный сценарий, мощности на транзит будут бронироваться уже европейскими компаниями.