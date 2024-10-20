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07:36, 20 октября 2024Россия

МИД России прокомментировал отказ Украины от транзита российского газа

МИД РФ сделал заявление об отказе властей Украины от транзита российского газа

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Потребители российского газа в Европе знают о ситуации, которая сложилась из-за отказа властей Украины продлевать договор о транзите газа из России через свою территорию. С соответствующим комментарием в интервью РИА Новости выступил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он подчеркнул, что контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», регулирующий транзит газа, истекает в конце декабря 2024 года. По словам дипломата, российские поставщики всегда были надежными и добросовестно исполняли взятые на себя по контракту обязательства.

«В Киеве заявили, что не будут продлевать [соглашение], хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа. Европейские потребители в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. В настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков», — сказал Полищук.

Ранее аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман заявил, что окончание транзита газа из РФ лишит Украину 40 миллиардов гривен. По его словам, в рамках новой схемы можно будет поставлять не более четырех-семи миллиардов кубометров, что более чем в два раза меньше нынешних объемов.

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      Артём Верейкин
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