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14:22, 18 октября 2024Экономика

Украине предрекли потери миллиардов из-за окончания транзита газа из России

Аналитик Кауфман: окончание транзита газа из РФ лишит Украину 40 млрд гривен

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Окончание транзита газа из РФ лишит Украину 40 миллиардов гривен. Такие потери для Киева предрек аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман, его цитирует РИА Новости.

Согласно отчетам «Нафтогаза», украинская компания получила за первую половину 2024-го около 20,4 миллиарда гривен (0,5 миллиарда долларов). «Газпром» прокачивает через территорию соседней страны 15 миллиардов кубометров топлива, и, учитывая цену в 400 долларов за тысячу кубометров, это обеспечивает компании шесть миллиардов долларов в год.

Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев не намерен его продлевать. По словам Кауфмана, в рамках новой схемы, которая предусматривает передачу прав собственности на газ европейским покупателям на границе России и Украины, можно будет поставлять не более четырех-семи миллиардов кубометров.

Сейчас основные объемы через Украину получают Австрия, Словакия, Венгрия и Молдавия. Если партнеры согласятся на подобный сценарий, мощности на транзит будут бронироваться уже непосредственно европейскими компаниями.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил Украине об обязанности транспортировать для Евросоюза. Киев подписал с ЕС соглашение об ассоциации, которое накладывает на нее обязательства по транзиту сырья.

«Мы ожидаем от Украины сотрудничества в вопросе поставок нефти и газа через украинскую территорию в Словакию», — отметил Фицо.

Чтобы сохранить поставки топлива в регион, власти Украины придумали схему экспорта газа, альтернативную той, что существует в настоящее время. Предложенный Киевом вариант означает замену российского газа азербайджанским. Предполагаемый покупатель сам ведет переговоры о транспортировке газа через территорию РФ, закачивает его в украинские хранилища и оплачивает топливо на точке входа из Азербайджана в РФ или из РФ на Украину. Так он сможет использовать его по своему желанию. Украина в рамках этой конструкции станет не транзитным государством, а реэкспортером.

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      Вячеслав Агапов
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