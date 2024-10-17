Украина предложила Азербайджану схему экспорта газа

РБК: Киев предложил заменить российский газ азербайджанским

Власти Украины придумали схему экспорта газа, альтернативную той, что существует в настоящее время. Об этом сообщило РБК, со ссылкой на источники процитированные «РБК Украина».

Вариант предложенный Киевом означает замену российского газа азербайджанским. Предполагаемый приобретатель покупает данный энергоноситель на точке входа из Азербайджана в РФ или из РФ на Украину. При этом владелец газа сам ведет переговоры о транспортировке газа через территорию РФ и закачивает его в украинские хранилища. После он сможет использовать его по своему желанию. Например, для продажи за границу. Украина же в рамках этой конструкции оказывается уже транзитным государством, а реэкспортером.

Ключевым элементом этой схемы является то, что каждый из участников сделки (продавец газа и его покупатель) будет сам договориться с Россией о безопасности поставок. Предполагается, что таким образом Киев обезопасит свою газотранспортную систему в условиях боевых действий.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил о том, что Украина обязана транспортировать газ по своей территории для страны-члена Европейского союза. Это следует из соглашения об ассоциации с ЕС, которое подписал Киев.