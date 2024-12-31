Болгария предложила Молдавии помощь с поставками газа

Болгария выразила готовность помочь Молдавии с поставками газа

Болгария готова помочь Молдавии с поставками газа. Об этом сообщил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов в эфире Болгарского национального радио.

По его словам, стороны находятся в постоянном диалоге. «Мы готовы их поддержать, обеспечив доступ как к сжиженному природному газу, так и через компанию "Булгаргаз" в тот момент, когда они попросят о помощи», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что Болгария и Молдавия подписали соглашение о действиях в кризисной ситуации.

Ранее ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Ограничение поставок до нуля кубометров в сутки холдинг вводит с восьми часов утра 1 января.