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05:29, 31 декабря 2024Мир

Болгария предложила Молдавии помощь с поставками газа

Болгария выразила готовность помочь Молдавии с поставками газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Болгария готова помочь Молдавии с поставками газа. Об этом сообщил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов в эфире Болгарского национального радио.

По его словам, стороны находятся в постоянном диалоге. «Мы готовы их поддержать, обеспечив доступ как к сжиженному природному газу, так и через компанию "Булгаргаз" в тот момент, когда они попросят о помощи», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что Болгария и Молдавия подписали соглашение о действиях в кризисной ситуации.

Ранее ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию с начала 2025 года из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Ограничение поставок до нуля кубометров в сутки холдинг вводит с восьми часов утра 1 января.

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