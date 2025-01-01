Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:46, 1 января 2025Экономика

Стоимость газа на бирже в Европе достигла максимума

Стоимость газа на бирже в Европе выросла до максимума за год
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

На биржевых торгах в Европе цена газа выросла до максимальных с 27 ноября 2023 года значений — 536 долларов за тысячу кубических метров. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures от 31 декабря.

Увеличение стоимости связывают с прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января. С утра вторника, 31 декабря, рост составил более четырех процентов.

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины прекращается с 8:00 по московскому времени 1 января. В этот момент истекает пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заключенный 30 декабря 2019 года. Ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в первые минуты нового года обстреляли два российских региона. Люди остались без света, повреждены окна

      Договору ЕАЭС исполнилось десять лет

      Жители общежития погибли при пожаре в Самаре

      Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

      Стало известно о мародерстве польских наемников

      В США назвали открывающий путь к Днепропетровску для Российской армии город

      Стоимость газа на бирже в Европе достигла максимума

      Украине предрекли потерю ряда городов в случае отказа от переговоров

      Умер бывший президент Эстонии

      Назван главный антирекорд Украины на фронте в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше