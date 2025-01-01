Стоимость газа на бирже в Европе достигла максимума

Стоимость газа на бирже в Европе выросла до максимума за год

На биржевых торгах в Европе цена газа выросла до максимальных с 27 ноября 2023 года значений — 536 долларов за тысячу кубических метров. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures от 31 декабря.

Увеличение стоимости связывают с прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января. С утра вторника, 31 декабря, рост составил более четырех процентов.

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины прекращается с 8:00 по московскому времени 1 января. В этот момент истекает пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заключенный 30 декабря 2019 года. Ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».