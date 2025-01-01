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00:24, 1 января 2025Экономика

Транзит российского газа через Украину прекратится с 8 утра 1 января

Транзит российского газа через Украину прекращается с 1 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Транзит российского газа в Европу через территорию Украины прекращается с 8:00 по московскому времени 1 января, напоминает РИА Новости.

В этот момент истекает пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заключенный 30 декабря 2019 года.

Украинские власти заявляли, что не планируют продлевать договор. Таким образом, единственным маршрутом для транзита российского газа в европейские страны может остаться «Балканский поток».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтверждал, что транзит российского газа прекратится утром 1 января 2025 года. Он напомнил, что ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».

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