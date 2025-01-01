В Европе отреагировали на остановку транзита российского газа через Украину

ЕК: газовая инфраструктура Европы может поставлять газ не из России

На фоне остановки поставок российского газа через Украину 1 января представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе были готовы к такому развитию событий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что газовая инфраструктура Европы «достаточно гибка», чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. Реагируя на сложившуюся ситуацию, в ЕК указали, что с 2022 года газовая инфраструктура была усилена новыми мощностями для импорта сниженного природного газа.

В Минэнерго Австрии между тем заявили, что снабжение газом по-прежнему гарантировано, уточняло РИА Новости. Участники рынка обратились к альтернативным источникам газа — через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ.

«Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину 1 января в 08:00. В этот момент истек пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заключенный 30 декабря 2019 года. Минэнерго Украины заявило, что газотранспортная система республики была заблаговременно подготовлена. Министр энергетики страны Герман Галущенко назвал остановку транзита историческим событием.