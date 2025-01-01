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11:18, 1 января 2025Экономика

На Украине назвали историческим событием остановку транзита газа из России

Минэнерго Украины заявило о готовности к работе без транзита газа из России
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Минэнерго Украины заявило, что газотранспортная система республики была заблаговременно подготовлена к работе без подачи российского газа в Европу через свою территорию. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

Также в сообщении указано, что Украина проинформировала об этом международных партнеров. «Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее украинский министр рассказал, что газовая система страны выдержала ряд стресс-тестов. Они продемонстрировали, что при остановке транзита из России газоснабжение украинцев останется стабильным. По словам Галущенко, Киев создал механизм, в рамках которого в случае решения Словакии прекратить энергопоставки страна получит энергию от соседних государств.

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Причина прекращения транзита, как объяснил «Газпром», связана с неоднократным отказом украинской стороны продлевать соглашения.

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