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01:11, 29 декабря 2024Бывший СССР

В Минэнерго Украины рассказали о подготовке к прекращению транзита газа из России

Галущенко заявил, что Украина подготовилась к остановке транзита газа из России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что республика подготовилась к остановке транзита российского газа через свою территорию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как он отметил, газовая система страны выдержала ряд стресс-тестов. Они продемонстрировали, что при остановке транзита из России газоснабжение украинцев останется стабильным. По словам Галущенко, Киев создал механизм, в рамках которого в случае решения Словакии прекратить энергопоставки страна получит энергию от соседних государств.

Накануне Герман Галущенко сообщил, что украинские власти обратились к энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии в связи с возможным прекращением поставок электроэнергии из Словакии.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе Кристиан Эгенхофер заявил, что вопрос рисков для Украины в случае отказа от транзита газа обсуждается в дипломатических кругах, а решение Киева продолжить транзит может стать спасательным кругом.

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